Новогодние корпоративы стали чаще отмечать в ресторанах - опрос Фото: ИА "Башинформ" Новогодние корпоративы стали чаще отмечать в ресторанах - опрос Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным сервиса Superjob, 70 процентов работодателей устроят для сотрудников корпоративный праздник по случаю Нового года. Большинство вечеринок пройдут в ресторанах и офисах.

«По сравнению с прошлым годом, компании стали чаще отмечать корпоративы в ресторанах, — рассказал сотрудник пресс-службы Superjob.ru Владислав Гладенков. — 44 процента компаний забронировали рестораны, чтобы отметить Новый год. 17 процентов организуют торжества в офисе. Три процента планируют выезд за город, еще шесть процентов организуют другие нестандартные варианты праздника. В восьми процентах компаний корпоративные праздники не приняты. Такой же процент предприятий отказался от новогоднего празднования из-за сложной экономической ситуации. 14 процентов организаций не приняли решение относительно проведения или непроведения корпоратива».

Представители 37 процентов компаний, где организуется новогодняя вечеринка для персонала, отмечают, что бюджет новогоднего корпоратива, по сравнению с прошлым годом, остался неизменным. В 22 процентах организаций на праздник планируют потратить больше, чем год назад. Еще 19 процентов опрошенных констатируют сокращение расходов.

Как отметили в Superjob, в 59 процентах российских компаний корпоративные мероприятия входят в компенсационный пакет. Руководство 10 процентов компаний увольняло своих сотрудников после ненадлежащего поведения на корпоративе.

Опрос проводился во всех округах России с 1 по 20 декабря. В нем участвовала тысяча сотрудников из числа менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.