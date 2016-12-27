Башкирия заняла первое место в России по производству говядины и молока Фото: Олег Яровиков Башкирия заняла первое место в России по производству говядины и молока Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Объемы производства говядины вывели Башкортостан на первое место в рейтинге регионов-производителей этого вида мяса. По производству баранины и козлятины регион вышел на четвертое место, свинины — на 21-е, мяса домашней птицы — на 23-е.

Кроме того, Башкортостан находится на первом месте в стране по объемам производства молока.

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза РБ, республика продолжает удерживать лидерство в России по количеству крупного рогатого скота, в том числе по поголовью коров. По численности поголовья овец и коз Башкортостан на девятом месте в Топ-10 регионов. По численности поголовья свиней республика занимает 13-е место.