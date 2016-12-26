В Башкирии провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья Фото: пресс-служба Салаватского театра В Башкирии провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья Фото: пресс-служба Салаватского театра

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Салаватском государственном башкирском драматическом театре состоялся новогодний праздник для социально незащищенных детей. Он прошел в рамках благотворительной акции «Театр — детям-инвалидам» в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Если до этого Дед Мороз, Снегурочка и сказочный персонаж приходили домой к ребятишкам, поздравляли их, дарили сладкие гостинцы и приятные подарки, то в этом году мы впервые решили пригласить детей-инвалидов на специализированное новогоднее представление в театр», — сообщили в пресс-службе театра.

На праздник пришли 50 детей. Актеры показали им сказку «Новогодний лес — место чудес!», в которой лесные звери Волк и Лиса украли символа Нового года Петушка и хотели его съесть, чтобы Новый год не состоялся.

В завершение благотворительной акции всем детям подарили сладкие подарки и мягкие игрушки от ОАО «АК-ВНЗМ» г.Уфы, который в очередной раз выступили в качестве спонсора и предоставил подарки. Акция «Театр — детям-инвалидам» в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья проводится с 2008 года.