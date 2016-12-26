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26 декабря Понедельник

Уфа   °

В Башкирии владельцы торгового центра хотели незаконно увеличить площадь здания

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Бирске владельцы торгового центра «Пассаж» хотели незаконно увеличить площадь на 450 кв. м. Это выяснили прокуроры в ходе проверки градостроительного законодательства. Хозяева начали реконструкцию здания без разрешительных документов, надеясь впоследствии уладить вопрос. Прокуратура приостановила строительные работы и оштрафовала юридическое лицо на 10 тысяч рублей. Это не освобождает фирму от согласования перепланировки, которое может занять до четырех месяцев, сообщили в межрайонной прокуратуре.

Теги: прокурорская проверка
 
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