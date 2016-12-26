В Уфе впервые прошла сырная ярмарка Фото: Госкомторговли РБ В Уфе впервые прошла сырная ярмарка Фото: Госкомторговли РБ

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе впервые прошла сырная ярмарка с участием республиканских производителей. Ее провели на площадке ТСК «Сипайловский». Была представлена продукция предприятия «МолПромСтрой» из Мечетлинского района, частной сыроварни Айрата Ахмадуллина из Кармаскалинского района, уфимской сыроварни «Настоящий фермер», ремесленные сыры (изготовленные непромышленным способом) ИП Джиманали Декамбаева из Иглинского района.

Производители представили на дегустацию и продажу твердые и мягкие сорта этого молочного продукта: сыры с перцем, с грецким орехом, плесенью, оранжевые сыры с морковным соком, молочные сыворотки и многое другое.

Сыроделов поддержало хозяйство «Великолепный страус» из Гафурийского района — обладатель бренда «Продукт Башкортостана». Страусиная ферма предложила покупателям не только мясо и яйца, но и продукцию побочного производства — сувениры из перьев и дизайнерское мыло на основе страусиного жира.

Торговая часть мероприятия прошла успешно: сыры и другая местная продукция пользовались спросом. Поэтому можно подумать о продолжении проведения подобных ярмарок, сообщили в Госкомитете РБ по торговле и защите прав потребителей.