Видные деятели национального театра: Мухтар Мутин (К 130-летию со дня рождения)

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня отмечается 130 лет со дня рождения Мухтара Исхаковича Мутина ‑ выдающегося актера и режиссера, театрального деятеля, многие годы отдавшего становлению национального театра в Башкирии и Татарии.

Мухтар Мутин родился 25 декабря 1886 года в деревне Верхний Такталачук Гарейской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии, ныне село Такталачук Актанышского района Рсепублики Татарстан.

В этих краях издавна жили башкиры-вотчинники. Мухтар Мутин относится к старинному башкирскому роду, занесенному во 2-ю часть дворянской родословной книги Уфимской губернии в 1900 году. Его близким родственником является известный деятель Башкирского национального движения Ильдархан Ибрагимович Мутин (1888-1938).

В 1902 году Мухтар Мутин окончил Белебеевское городское русское училище. Во время учебы начал интересоваться театром и почувствовал интерес к нему. В 1906-1908 годы работал бухгалтером Оренбургского магометанского духовного собрания в Уфе.

С 1908 года Мухтар Мутин начал играть в антрепризных спектаклях. С 1910 года сотрудничал с театральными труппами «Сайяр» Кудашева-Ашкадарского, «Нур» Гиззатуллиной-Волжской и «Ширкэт» Муртазина-Иманского. В годы Гражданской войны играл во фронтовых театрах 1-й, 2-й и 5-й армий Восточного фронта РККА. С 1919 года являлся актером Уфимского государственного показательного татаро-башкирского театра. В 1921 году вступил в ряды РКП (б).

Еще в 1906 году Мухтар Мутин поставил в Уфе спектакль по комедии Гаяза Исхаки «Жизнь с тремя женами». Он стал первой театральной постановкой в истории национального театра России. Много позже на татарском языке Мухтар Исхакович поставил «Ревизор» Николая Гоголя, «Разбойники» Фридриха Шиллера, «Человек с портфелем» Алексея Файко, «Гамлет» и «Отелло» Уильяма Шекспира, «К утренним лучам» Афзала Тагирова и другие постановки. В большинстве из них он одновременно играл и основные роли. Мухтар Мутин был автором и исполнителем литературно-музыкальных программ по произведениям Мажита Гафури, Мухамедзакира Рамеева, Сагита Рамиева, Габдуллы Тукая, которые всегда вызывали интерес зрителей. Он стал автором агитпьес «Волны подо льдом», «Бездна», «Когда дрожит вселенная», «Пришелец» и других. Мухтар Исхакович является автором книги «Татарский театр», которая вышла в Казани в 1926 году и содержала богатый фактический материал по истории национального театра.

Мухтар Мутин считается первым татарским и башкирским актером-трагиком. Высокий артистизм, яркая эмоциональность, незаурядный темперамент, умение работать голосом, ‑ все это позволяло ему создавать на сцене самые сложные образы. Среди его известных ролей ‑ Закир и Джалял (Несчастный юноша» и «Банкрот» Галиаскара Камала), Татарин и Сатин («На дне» Максима Горького), Дикой («Гроза» Александра Островского), Городничий («Ревизор» Николая Гоголя), Тартюф («Тартюф» Жана-Батиста Мольера), Батырхан («Новые люди» Галимджана Ибрагимова), Гайнутдин («Бегство» Наки Исанбета), Вершинин («Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова) и другие.

В годы сталинских репрессий Мухтар Исхакович стал безвинной жертвой режима. 24 апреля 1937 года он был арестован. 19 сентября того же года Военной коллегией Верховного суда СССР Мухтар Мутин был обвинен в «участии в троцкистской организации» и приговорен к лишению свободы на 10 лет. Вернуться домой ему больше не довелось. 3 июня 1941 года он скончался в Магаданской области, где отбывал срок в лагере. Мухтара Мутина реабилитировали посмертно только 1 августа 1963 года.