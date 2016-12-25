Ильдар Абдразаков признан лауреатом оперной премии «Casta Diva» Фото: Георгий Шишкин Ильдар Абдразаков признан лауреатом оперной премии «Casta Diva» Фото: Георгий Шишкин

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Знаменитый оперный бас, обладатель «голоса на миллион», наш земляк Ильдар Абдразаков признан одним из лауреатов российской оперной премии «Casta Diva». Об этом сообщает портал «Classical Music News». Жюри в номинации «Певец года» отметило три его работы: Мефистофель в «Фаусте» Ш. Гуно на Зальцбургском фестивале, Филипп Второй в «Дон Карлосе» Дж. Верди (дебют в Большом театре России), Линдорф, Коппелиус, Дапертутто, Миракль в «Сказках Гофмана» Ж. Оффенбаха в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Также лауреатами премии «Casta Diva» стали известные оперные певцы Наталья Мурадымова, Дмитрий Ульянов, Татьяна Сержан. Отмечены знаковые постановки — «Роделинда» Генделя в Большом театре России и «Травиата» Верди в Пермском театре оперы и балета. Кавалером Оперы назван Дмитрий Хворостовский.

Премия «Casta Diva» существует 10 лет. Название награды взято из знаменитой арии Нормы из одноименной оперы В. Беллини. Победителей выбирает жюри, в составе которого работают крупные российские критики во главе с инициатором премии Михаилом Мугинштейном. Бронзовая статуэтка девы-богини работы скульптора Николай Предеина будет вручаться лишь 6 октября 2017 года на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Торжественная церемония награждения и концерт победителей и лауреатов прошлых лет пройдут в день рождения оперы как жанра (6 октября 1600 года во Флоренции была представлена первая сохранившаяся в истории опера «Эвридика» Пери-Ринуччини).