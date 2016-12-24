В Чекмагушевском районе состоялось открытие ледовой арены Фото: пресс-служба Главы РБ

















В Чекмагушевском районе состоялось открытие ледовой арены Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

24 декабря Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Чекмагушевский район побывал на открытии нового крытого ледового катка «Чекмагуш Арена».

В комплексе общей площадью 3 тысячи кв. м расположены хоккейная коробка, отвечающая требованиям Федерации хоккея России, раздевалки, тренерские комнаты, медпункт и другие необходимые помещения. Пропускная способность арены при учебно-тренировочных занятиях – 20 человек в смену. Зрительские трибуны способны вместить 400 человек. Общая стоимость объекта составила 150 млн рублей.

При строительстве и оборудовании комплекса применены инновационные решения, в том числе обогрев грунта под ледовой площадкой, энергосберегающая система вентиляции, позволяющая создавать и удерживать заданную температуру воздуха по всему внутреннему пространству. Благодаря этому каток может функционировать круглый год.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил жителей района с открытием первого сельского спорткомплекса такого уровня.

– Хочу сказать, что, наверное, этим будет положена традиция строительства таких ледовых комплексов в наших сельских населённых пунктах, – сказал руководитель региона. – Ещё три-четыре месяца назад мы были здесь и уже видели контуры этого сооружения, понимали, что всё здесь будет нормально. Но сейчас, когда готовность стопроцентная, понимаешь, что мы сделали хорошее, доброе дело. Реально в этом комплексе можно заниматься хоккеем, фигурным катанием, другими видами спорта на льду. Самое важное, что здесь будут получать заряд бодрости, здоровья наши мальчишки, девчонки, что здесь будут достигаться новые спортивные результаты.

После символического вброса шайбы на арене состоялся матч между местными хоккейными командами «Строитель» и «Алга-Башнефть».

Напомним, что в октябре 2011 года к Главе региона обратился директор Детско-юношеской спортивной школы Чекмагушевского района Радик Шаймухаметов с просьбой оказать содействие в строительстве такого объекта. Рустэм Хамитов поддержал эту идею, и в октябре 2013 года началось возведение арены.