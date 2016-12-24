В Уфе ученые обсудили проблемы региональной демографии Фото: Гульдар Хилажева



В Уфе ученые обсудили проблемы региональной демографии Фото: Гульдар Хилажева

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе, в Центре изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ, прошел «круглый стол». Он был посвящен обсуждению демографических процессов в Башкортостане. В ходе «круглого стола» также прошла презентация второго выпуска Демографического доклада Республики Башкортостан, подготовленного сотрудниками Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ и Башкирского филиала Института социологии РАН.

В обсуждении проблем демографии приняли участие исследователи Академии наук РБ, Башкирского филиала Института социологии РАН, Башгосуниверситета, Уфимского авиационного технического университета, Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ, Башкортостанстата, а также представители общественности.

Участники круглого стола отметили, что для республики характерны те же демографические тенденции, что для России и большинства ее субъектов. Однако в Башкортостане существуют ярко выраженные региональные и внутрирегиональные особенности, обусловленные, прежде всего, сохранением значительной доли сельского населения, острым характером кризисных явлений в сельской местности.

«Тенденция обезлюдевания сельских территорий характерна для России и имеет характер общенациональной проблемы. Республика Башкортостан остается пока относительно благополучным субъектом. Каждый миграционный поток — республиканский, межрегиональный, международный — имеет свои цели, поэтому миграционная политика должна быть дифференцированной. При этом нужно учитывать интересы и общероссийские, и республиканские, а также специфику этносоциальных процессов в регионе» – отметил ведущий демограф Башкортостана Рифхат Галин.

Участники отметили важность для республики продолжения глубоких исследований демографических процессов на систематической основе, привлечения их результатов при планировании и реализации региональной политики не только в области семьи и демографии, но и в других сферах – экономики, образования, культуры, сообщила заместитель директора Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ Гульдар Хилажева.