Индекс Оливье в 2016 году: стоимость выросла до 310 рублей Фото: nesekret.net Индекс Оливье в 2016 году: стоимость выросла до 310 рублей Фото: nesekret.net

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В 2016 году стоимость продуктов на четыре порции популярного новогоднего салата выросла на 1,8 процента и составила 310 рублей, рассчитал Росстат. Майонез подорожал на 8,6 процента, консервированные огурцы и зеленый горошек — на 3,2, вареная колбаса – на 1,3. Однако, на 15 процентов подешевели репчатый лук и морковь, на 5 — яйца, картофель – на 1,3.

Стоимость «сельди под шубой» увеличилась почти на 4 процента — до 155 рублей. В среднем россиянам новогодний стол обойдется в 5,5 тысяч рублей — на 3,6 процента больше, чем год назад.