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23 декабря Пятница

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Владимир Путин вспомнил об участии башкир в Отечественной войне 1812 года

ПОЛИТИКА

Владимир Путин вспомнил об участии башкир в Отечественной войне 1812 года

Фото: сайт Президента России

Владимир Путин вспомнил об участии башкир в Отечественной войне 1812 года

Фото: сайт Президента России

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В ходе большой пресс-конференции 23 декабря Президент России ответил на вопрос журналиста из Уфы. В частности, Глава государства затронул тему патриотических настроений в обществе.

«Нам хорошо известны настроения в Башкирии. В Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней, вооружила всё мужское население с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы должны гордиться», — сказал Владимир Путин.

Теги: пресс-конференция Владимира Путина
 
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