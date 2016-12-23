Продукция БСК удостоена Платиновых и Золотых Знаков качества

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

Башкирская содовая компания приняла участие в ежегодной Международной выставке «Национальная Слава» и конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Мероприятие проходит уже в тридцать шестой раз, а участие в нем добрая традиция для компании.

В этом году АО «Башкирская содовая компания» представила на конкурс пять видов продукции.

По итогам конкурса «Натр едкий технический марки РД», «Кислота соляная. Реактивы», «Сода кальцинированная техническая марок А и Б» удостоены платиновых знаков качества, а «Поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-5868ПЖ и «Пищевая добавка. Гидрокарбонат натрия Е500(ii)» — золотых.

На протяжении следующих двух лет победители конкурса будут маркироваться соответствующими знаками, сообщающими нашим потребителям о высоком уровне качества этой продукции.