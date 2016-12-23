Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.86 ↓

EUR 63.56 ↑

23 декабря Пятница

Уфа   °

Ольга Сосина вновь принесла победу уфимской «Агидели»

СПОРТ

Ольга Сосина вновь принесла победу уфимской «Агидели» Фото: Дмитрий Слезин

Ольга Сосина вновь принесла победу уфимской «Агидели» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне уфимская женская команда «Агидель» провела второй домашний матч против нижегородского СКИФа в рамках чемпионата ЖХЛ сезона 2016/17. И на этот раз не хватило 60 минут основного времени. Фанни Гашпарич и Николь Чупкова вывели уфимок вперед, но до конца второго периода счет поменялся еще три раза — 3:2 вели хозяйки.

Нижегородской команде удалось сравнять счет на 48-й минуте, и в игровое время результат не изменился — 3:3.

Понадобились послематчевые буллиты, чтобы выявить победителя. Как и в первом поединке, победу уфимкам принесла Ольга Сосина, на ее счету решающий бросок — 4:3.

Третья игра соперниц, заключительная для «Агидели» в этом году, пройдет 23 декабря, и начнется в 13 часов.

Теги: хоккей,ЖХЛ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть