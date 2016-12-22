В Башкирии выпускники-высокобальники получают повышенную стипендию

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане студенты, поступившие в вуз с высокими баллами, получают повышенные стипендии.

Как пояснили в пресс-службе Минобразования РБ, начиная с 2014 года четыре высших учебных заведения республики оказывают поддержку студентам, суммарный результат ЕГЭ которых при поступлении в вуз составил более 250 баллов.

К примеру, в Башкирском государственном университете, для таких обучающихся приказом ректора установлены повышенные академические стипендии дополнительно к основной на первый семестр первого курса.

Кроме них, в 2016 году троим студентам, являющимся призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников назначена повышенная академическая стипендия дополнительно к основной (на период с 1 сентября текущего года по 31 января 2017 года).

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете в последние три года выплачивалась повышенная стипендия сначала только олимпиадникам, а с 2016 года еще и высокобалльникам. Стипендия для олимпиадников составила 10 тысяч рублей, а для высокобальников от пяти до семи с половиной тысяч рублей (с баллами 250-270 и 270 и выше). Также с этого года стали выплачивать ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей тем, у кого результат одного из экзаменов 95 баллов и выше.

В Башкирском государственном педагогическом университете имени М.Акмуллы для высокобальников предусмотрены повышенная государственная академическая стипендия в размере 11 тысяч рублей и одноразовая материальная помощь в размере 1500 рублей.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете меры поддержки выбора вуза поступившим высокобалльникам основан на финансовом и ином стимулировании с учетом дифференциации баллов (до 200, от 200 до 250, свыше 250 баллов). Это — дополнительная стипендия, материальная помощь, более высокая ставка льготы на оплату поездок железнодорожным транспортом.

Также на старших курсах проводится учет баллов при поступлении в университет для выделения льготных путевок.