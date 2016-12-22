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22 декабря Четверг

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С 26 декабря начнутся выплаты вкладчикам Татфондбанка в банках-агентах

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

С 26 декабря начнутся выплаты вкладчикам Татфондбанка в банках-агентах Фото: соцсети

С 26 декабря начнутся выплаты вкладчикам Татфондбанка в банках-агентах Фото: соцсети

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 26 декабря начнутся выплаты возмещения вкладчикам Татфондбанка через банки-агенты. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» по итогам конкурсного отбора приняла решение о привлечении пяти банков-агентов — Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» и банк «Ак Барс».

Пять банков выбраны для ускорения процесса выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками, отмечается на сайте Татфондбанка. Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений банками-агентами от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте Агентства по страхованию вкладов до 23 декабря.

Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.

Агентство по страхованию вкладов дополнительно проинформирует вкладчиков Татфондбанка о графике работы банков-агентов в дни новогодних каникул. Соответствующее объявление будет размещено на сайте Агентства не позднее 30 декабря.

Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства в разделе «Страхование вкладов».

Теги: Татфондбанк,вклады,возмещение,АСВ
 
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