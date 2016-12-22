Константин Толкачёв назвал вхождение «Башнефти» в состав «Роснефти» одним из главных событий уходящего года Фото: Олег Яровиков Константин Толкачёв назвал вхождение «Башнефти» в состав «Роснефти» одним из главных событий уходящего года Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Одним из главных событий 2016 года Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв считает вхождение «Башнефти» в состав «Роснефти». Об этом он заявил 22 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам года.

«Очень мощная, сильная компания пришла к нам на рынок. Плюсов здесь больше, чем минусов. Надеюсь, скоро мы почувствуем изменения к лучшему, которые будут связаны с появлением самой крупной нефтяной компании мира на нашем рынке и производственных площадях», — сказал Константин Толкачёв.

Спикер республиканского парламента отметил в числе важных событий остановку падения экономики.

«Башкирская экономика не автономна от российской. Мы не можем создать один островок благополучия, когда везде всё будет тонуть. Мы тысячами нитей связаны со всеми субъектами. На себе ощутили санкции, невостребованность нашей продукции в ряде случаев. Сейчас с этого дна будем выбираться на поверхность», — сказал Председатель Госсобрания РБ.

Третьим ключевым событием года, по версии Константина Толкачёва, стали выборы депутатов Госдумы. По словам спикера регионального парламента, были приложены все усилия, чтобы сделать процедуру максимально прозрачной, не допустить нарушения избирательного законодательства.

«Ни одна из жалоб о нарушении не получила судебного дела. Это очень важно для нас», — подчеркнул Константин Толкачёв.