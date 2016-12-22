В Израиле опубликован эпос «Урал батыр» на иврите Фото: соцсети



В Израиле опубликован эпос «Урал батыр» на иврите Фото: соцсети

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Израиле опубликована книга «Урал батыр». Об этом сообщили в Исполкоме Всемирного Курултая башкир. Это прозаический перевод башкирского народного эпоса на иврит. Издание, дополненное собственными иллюстрациями, подготовил наш земляк Равиль Садыков.

«Над переводом «Урал батыра» я работал в течение четырех лет. Не скажу, что работа была легкой — были и трудности, но радует то, что книга увидела свет и официально продается в крупнейших израильских книжных магазинах, а также через интернет, — рассказывает Равиль Садыков. — В Израиле плохо знакомы с башкирами. Я надеюсь, что благодаря этой книге теперь они будут знать о нашем народе больше. Текст написан доступным языком, но я максимально старался придерживаться оригинала».

По его словам, книга «Урал батыр» прошла сертификацию в институте языка на соответствие литературным нормам иврита. Теперь литератор работает над переводом на иврит башкирских народных сказок, которые также надеется опубликовать в Израиле.

Равиль Садыков родился в Уфе, окончил школу №20. Отец Ахметшариф родом из Нуримановского района, фронтовик, мама Махмуда — известный в республике археолог. Равиль Садыков с 1992 года проживает с семьей в Иерусалиме. Пишет рассказы и статьи, принимает участие в организации сабантуев и событий, связанных с национальными обычаями башкир и татар.