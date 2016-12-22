В Башкирии планируют производить авиационный бензин Фото: Андрей Старостин В Башкирии планируют производить авиационный бензин Фото: Андрей Старостин

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана включен проект по производству авиационного бензина Avgas 100LL. Ежегодная мощность производства — восемь тысяч тонн. Инициатором этого инвестиционного проекта выступает Стерлитамакский нефтехимический завод. Предприятие претендует на получение государственной поддержки в виде налоговых льгот.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития Башкортостана, реализация проекта связана с необходимостью импортозамещения продуктов малотоннажной химии. Выпуск авиационного бензина позволит заводу заменить импортные аналоги на внутреннем рынке и стать первым российским производителем.

Общая сумма инвестиций — 413 млн рублей. Социальный эффект от проекта — создание 13 новых рабочих мест.

На данный момент Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана включает 64 проекта общей стоимостью свыше 421 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест превысит 21 тысячу.