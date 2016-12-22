Парламент Башкирии утвердил бюджет республики на 2016-2018 годы Фото: Минфин РБ Парламент Башкирии утвердил бюджет республики на 2016-2018 годы Фото: Минфин РБ

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На заседании Госсобрания Башкортостана утверждены изменения в закон о республиканском бюджете на 2016-2018 годы.

Проект республиканского закона «О внесении изменений в Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» представила министр финансов РБ Рида Субханкулова.

Законопроект предусматривает увеличение плана по налоговым и неналоговым доходам на 2016 год на общую сумму около 8,1 млрд рублей.

Увеличен план по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, акцизам. По неналоговым доходам повышен план в части дивидендов и поступлений арендной платы за земельные участки. Также возросла сумма безвозмездных поступлений. 786 млн рублей из федерального бюджета направят в основном на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. Изменения в расходной части по региональным полномочиям в большинстве случаев связаны с перераспределением средств Республиканской адресной инвестиционной программы.

Кроме того, сокращена сумма на обслуживание государственного долга. За счет замены коммерческих кредитов бюджетными ее удалось уменьшить на 575 млн рублей.

«В результате озвученных уточнений объем бюджета на 2016 год по доходам достигнет почти 152,8 миллиарда рублей, по расходам — 155,5 миллиарда. Плановый дефицит составит 2,7 миллиарда рублей», — сообщила Рида Субханкулова.

Основные параметры бюджета на 2018 и 2019 годы остались неизменными, отметили в пресс-службе Министерства финансов региона.