Проведение капремонта в домах сохранится на уровне 2016 года - Региональный оператор Башкирии

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане планируется капитально отремонтировать в 2017 году примерно такое же количество многоквартирных домов, как и в текущем. На эти цели понадобится порядка 2,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил генеральный директор фонда «Региональный оператор Башкортостана» Борис Герасимов.

«В этом году вместо запланированных 1063 многоквартирных домов отремонтировано 1202 на общую сумму около 2,7 миллиарда рублей. Благодаря проведенному капремонту условия проживания улучшили более 160 тысяч жителей республики. В 2017 году планируем отремонтировать примерно столько же», — рассказал журналистам Борис Герасимов.

Как отметили на пресс-конференции, с каждым годом количество отремонтированных многоквартирных домов в республике неуклонно растет.

Так, если в 2014 году вместо запланированных 599 домов отремонтировали 540, в 2015-м — 1012 вместо 948, то в этом году, вместо 1063 удалось капитально отремонтировать 1202.

«Планы, что взял на себя Региональный оператор по проведению капремонта в многоквартирных домах на 2016 год, выполнены практически в полном объеме. До конца года все ремонтные работы в оставшихся 15 домах из 1202 будут завершены», — подчеркнул замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ Альфред Зиннатуллин.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2016 году основной упор в регионе сделан на капитальный ремонт крыш, систем водоснабжения и водоотведения.

При этом в крупных городах республики, например, Уфе и Стерлитамаке, вопрос с ремонтом крыш, систем водоснабжения и водоотведения стоит уже не так остро. Здесь планируется проведение других видов ремонта. Среди них — ремонт систем электроснабжения и утепление фасадов, где имеется промерзание наружных стен.