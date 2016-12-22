В Уфе открывается выставка фотоконкурса «Иремель-2016»

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В уфимском Центре современного искусства «Облака» открывается выставка фотоконкурса «Иремель-2016». 22 декабря в преддверии Года экологии в «Облаках» состоится финальная часть фотоконкурса, участниками которого стали профессионалы и любители фотоискусства. Каждый из них внес вклад в популяризацию и продвижение одной из главных природных достопримечательностей республики и одного из приоритетных туристических направлений России.

По результатам работы жюри для выставки было отобрано около 50 лучших фотографий, которые и составили экспозицию. Из более 400 поступивших работ 70 авторов в номинациях «Иремель — четыре сезона» и «Иремель туристический — источник здоровья» к интернет-голосованию были допущены 150 снимков. По итогам приз зрительских симпатий получила Резеда Хусаенова. Победителем в номинации «Иремель — четыре сезона» стал Игорь Кошкин (Учалы). Второе место занял Владимир Лялин (Уфа), третье — Роман Ганеев (Уфа).

Победитель конкурса в номинации «Иремель туристический — источник здоровья» — Георгий Лазарев (Миасс, Челябинская область). Второе место занял фотохудожник из Ирана Хади Навид с работой «Мисс Иремель». Третье место жюри отдало Вадиму Мадиярову (с. Мишкино, Башкортостан). Специального приза редакции журнала «Панорама Башкортостана» удостоен Руслан Курмаев.

Конкурс «Иремель-2016» — результат давнего содружества ООО «Роза ветров Уфа», Башкирского отделения Союза фотохудожников России, Республиканского кинофотоклуба «Агидель» РЦНТ. Мероприятие осуществляется при поддержке Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму и администрации Уфы.

Гора Иремель — популярный туристический центр Уральского региона. В последнее десятилетие природный парк «Иремель» ежегодно посещают свыше 15 тысяч организованных туристов.