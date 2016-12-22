Стало известно, будет ли повышаться плата за капремонт в Башкирии Фото: Олег Яровиков, Георгий Шишкин

Стало известно, будет ли повышаться плата за капремонт в Башкирии Фото: Олег Яровиков, Георгий Шишкин

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана намерено обратиться с ходатайством в Правительство республики о повышении платежей для населения, если средств для проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах окажется недостаточно. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» заявил замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ Альфред Зиннатуллин.

«Вы же видите, роста платежей пока не было. В следующем году будем смотреть по объему выполняемых работ. Если денег на запланированный объем окажется недостаточно, будем выходить с предложением о повышении платежей. Какое решение Правительство примет, тогда и будет видно. Говорить о каких-то временных промежутках сейчас пока трудно», — сказал Альфред Зиннатуллин.

На сегодняшний день размер платы за капремонт общего имущества в многоквартирных домах — один из самых низких в Приволжском федеральном округе, отметили на пресс-конференции.

«Региональный оператор Башкортостана старается максимально эффективно использовать средства собственников. Пока запланированные работы выполнялись в полном объеме, — констатировал замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ. — Со следующего года Региональный оператор переходит на трехлетнюю систему планирования проведения капремонта в многоквартирных домах. Сейчас начинается первая трехлетка — с 2017 по 2019 годы. Будем смотреть, как она будет идти, насколько эффективно выполняться».