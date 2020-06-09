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Памятник фронтовикам Великой Отечественной войны откроют в Уфе 22 июня

ПОЛИТИКА

Памятник жителям Башкирии, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны, на территории уфимского железнодорожного вокзала откроют 22 июня. Об этом сегодня на онлайн-встрече с представителями общественных организаций ветеранов республики сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Памятник готов. Он получился очень красивым и станет новым местом для встречи ветеранов. Мы открываем его 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Я думаю, это символично и мы не хотим уже это откладывать», — сказал Хабиров в ответ на вопрос председателя республиканского совета ветеранов Валерия Шарипова.

По поводу участия в мероприятии ветеранов глава республики добавил, что это зависит от эпидемиологической ситуации. «Скорее всего мы пригласим ограниченный круг гостей», — отметил он.

«Все это делается для вашего же блага. У нас было запланировано огромное количество мероприятий к 75-летию Победы и, я думаю, в сентябре годовщину окончания Второй мировой войны мы уже проведем вместе с вами», — заявил Хабиров.

Как ранее сообщалось, памятник в честь винских частей ушедших на фронт из Башкирии отлит из бронзы. Композиционно он состоит из семи фигур в одежде разных национальностей и тем самым символизирует многонациональность нашей республики.

Справка.

В годы Великой Отечественной на фронт ушли более 700 тысяч жителей республики, из них более 300 тысяч не вернулись домой.

ИА «Башинформ»
Теги: 75-летие Победы, памятник, Великая отечественная война
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