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В Башкирии депутаты примут закон о преференциях для первоклассников до конца июня

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии депутаты примут закон о преференциях для первоклассников до конца июня Фото: Олег Яровиков

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан намерены принять в окончательном чтении до конца июня проект закона «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Республики Башкортостан». Им предполагается дать преимущественное право приема в школы детям, братья или сестры которых уже обучаются в соответствующих образовательных организациях.

«Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении и в целом на пленарном заседании 25 июня, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Сейчас как раз идет прием заявок в первые классы. После принятия закона люди успеют воспользоваться предусмотренными им преференциями уже в этом году, отправив младших детей в ту же школу, где учится старший, независимо от места прописки».

Спикер парламента отметил, что прием в школы ведется с учетом адреса регистрации. Однако для многих семей с двумя и более детьми типична ситуация, когда старший ребенок пошел в школу, через некоторое время семья переехала, подошло время идти в первый класс младшему, но в приеме в ту же школу отказывают из-за смены прописки.

«Это доставляет неудобства детям и родителям, – считает Константин Толкачев. – Братья и сестры оказываются оторваны друг от друга. Родители вынуждены развозить детей по разным школам, которые нередко расположены в разных частях города. Ситуация особенно усугубляется в случае с многодетными семьями».

Предусмотренная законопроектом норма нацелена на укрепление института семьи, развитие системы государственной поддержки семей с детьми, реализацию права детей на качественное образование, создание благоприятных условий решения демографической проблемы. Мера поддержки будет распространяться на те случаи, когда дети проживают в одной семье по одному адресу. Норма не будет распространяться на частные школы. Аналогичные законы уже приняты в Санкт-Петербурге, Тверской области и ряде других российских регионов.

ИА «Башинформ»
Теги: закон
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