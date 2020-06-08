Радий Хабиров наградил социальных работников Башкортостана

Фото: сайт Глава РБ









Фото: сайт Глава РБ

Сегодня, 8 июня, в Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды работникам социальной сферы республики. Торжественную церемонию приурочили к профессиональному празднику – Дню социального работника.

«Все последние недели и медики, и волонтеры, и социальные работники находятся на переднем крае борьбы за сохранение здоровья людей, – сказал руководитель региона. – Ситуация, которую мы сейчас переживаем, условия, в которых находимся, требуют особой мобилизации сил и ресурсов. Хочу от души поблагодарить за то, что вы смогли быстро перестроиться и наладить работу в новых условиях»﻿.

Глава республики выразил благодарность социальным работникам за преданность профессии, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегком, но столь нужном труде.

По информации пресс-службы руководителя региона, все публичные мероприятия с участием Радия Хабирова проводятся строго в рамках действующих рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ. В частности, в помещениях идет постоянное обеззараживание воздуха и дезинфекция, что полностью обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность. Обязательным остается и соблюдение социальной дистанции в 1,5 м. При соблюдении этих условий допускается нахождение в помещении без маски. Также отмечается, что сам Радий Хабиров ежедневно сдает тесты на коронавирусную инфекцию.