Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.63

EUR 77.96

8 июня Понедельник

Уфа   °

Молния
08.06.20: выявлено с COVID-19 - 4017, выздоровели - 1453, скончались - 18. За сутки - 89 новых случаев инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров наградил социальных работников Башкортостана

ПОЛИТИКА
Фото: сайт Глава РБ

Фото: сайт Глава РБ

Сегодня, 8 июня, в Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды работникам социальной сферы республики. Торжественную церемонию приурочили к профессиональному празднику – Дню социального работника.

«Все последние недели и медики, и волонтеры, и социальные работники находятся на переднем крае борьбы за сохранение здоровья людей, – сказал руководитель региона. – Ситуация, которую мы сейчас переживаем, условия, в которых находимся, требуют особой мобилизации сил и ресурсов. Хочу от души поблагодарить за то, что вы смогли быстро перестроиться и наладить работу в новых условиях»﻿.
Глава республики выразил благодарность социальным работникам за преданность профессии, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегком, но столь нужном труде.

По информации пресс-службы руководителя региона, все публичные мероприятия с участием Радия Хабирова проводятся строго в рамках действующих рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ. В частности, в помещениях идет постоянное обеззараживание воздуха и дезинфекция, что полностью обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность. Обязательным остается и соблюдение социальной дистанции в 1,5 м. При соблюдении этих условий допускается нахождение в помещении без маски. Также отмечается, что сам Радий Хабиров ежедневно сдает тесты на коронавирусную инфекцию.

ИА «Башинформ»
Теги: день социального работника, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Это был приказ»: экс-дознавательница из Уфы сообщила новые детали изнасилования
Экс-дознавательница из Уфы обвинившая троих бывших коллег в изнасиловании, пришла на передачу «Центральное телевидение» на НТВ. За долгое время молчания,
В Роспотребнадзоре рассказали о видах исследований на COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о видах исследований на новую коронавирусную инфекцию. По данным ведомства, для обеспечения безопасности россиян проводится
Как в Башкирии трое суток искали шестилетнего мальчика - Следком
Следком по Башкирии сообщил подробности обнаружения шестилетнего мальчика, ушедшего из дома 5 июня в Салаватском районе. Как сообщал ранее «Башинформ»,
В Башкирии за сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом
По данным на 7 июня, в Башкирии насчитывается 3 928 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 96 человек, сообщается на портале стопк
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть