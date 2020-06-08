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Поправки в Конституцию России продиктованы жизнью - Гульнур Кульсарина

ПОЛИТИКА

Председатель Общества башкирских женщин РБ, региональный координатор федерального проекта «Народный контроль», депутат Госсобрания — Курултая РБ Гульнур Кульсарина прокомментировала голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

«Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. В силу они еще не вступили, а гарантии, которые закрепляют, уже действуют. Если подумать, никакого феномена здесь нет, все закономерно. 20 лет труда и развития страны под руководством Владимира Владимировича Путина приносят свои плоды. Поддержка бизнеса и меры по сохранению занятости как раз отражают предложения, закрепляющие в Конституции права человека труда. Выплаты семьям с детьми говорят о том, как государство заботится о подрастающем поколении.

То, как система здравоохранения справляется с вирусной угрозой, — это уже о доступной медицинской помощи. Новый вирус изменил весь мир, и Россия не исключение. Все постепенно начинают строить планы с учетом новой реальности. И поправки в Конституцию — это как раз о будущем. Они продиктованы людьми, продиктованы жизнью. Граждане действительно вникли в содержание этих поправок, причем вникали в содержание данных поправок на фоне того, что происходило сегодня в стране. Конституционные поправки уже вошли в нашу жизнь. И мы наблюдаем такое уникальное явление, правовой феномен, когда поправки еще не вступили в силу, но уже определяют правовое наполнение законодательства.

Дата всероссийского голосования по поправкам в Конституцию была перенесена исходя из главного приоритета — сохранения жизни и здоровья граждан России. Ничего не может быть важнее безопасности людей. Ведь как сказал Президент, главное — жизнь и здоровье людей.

Что касается безопасности голосования: на прошлой неделе Центризбирком РФ продемонстрировал строгие санитарные стандарты, по которым будут работать избирательные участки по всей стране. Эксперты отмечают, что это будет безопасней, чем в магазин сходить. Также предусмотрено и предлагается провести голосование не только 1 июля, но и в течение шести дней до основного дня голосования. Это тоже поможет минимизировать контакты людей 1 июля.

Отметим, что речь идет об Основном законе, который будет определять жизнь нашей страны, наших детей сегодня и в будущем, будет усиливать социальные гарантии и трудовые права. Поэтому за ходом голосования будут следить общественные наблюдатели».

ИА «Башинформ»
Теги: Конституция, комментарии
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