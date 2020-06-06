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«Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию должен каждый»: Валех Аббасов

ПОЛИТИКА

Принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции должен каждый. Это не право, а обязанность. Такое мнение в интервью радиостанции «Спутник ФМ» высказал председатель Башкирского регионального отделения Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Валех Аббасов.

«Дело в том, что у нас с правами люди более-менее разобрались, а вот с обязанностями не совсем. Кто-то запрещает всем 100% граждан прийти голосовать так, как мы хотим? Никто! Мы сами не хотим себя утруждать. А если наши бюллетени остаются пустыми, значит, тот, кто желает нарушить закон, может использовать эти пустые бюллетени от нашего имени. Но если мы проголосуем, то они не смогут это сделать», — сказал Валех Аббасов.

«Не важно — как проголосуют, важно — как посчитают. Этот тезис нередко можно слышать от сторонников идеи байкотирования общероссийского голосования. По их мнению, результат плебисцита не зависит от волеизъявления народа. Однако, вся мировая история избирательного права доказывает обратное», — убежден председатель Башкирского регионального отделения Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Валех Аббасов.

«Мировая история избирательного права показывает, что, когда люди приходят и голосуют, избирают тех, кого избирает народ. Возьмите ту же Украину. Как они избрали Зеленского? Пашиняна каким образом избрали в Армении? Их избрал народ. Потому что пришло большое количество людей. Если не согласны, так надо приходить и голосовать против. Если согласны — за. Всё зависит от нас, от граждан! Давайте пойдём и проголосуем!», — призывает Аббасов.

Ранее Президент страны Владимир Путин назвал дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Плебисцит состоится 1 июля. Этот день объявлен в стране выходным.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование, Конституция РФ
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