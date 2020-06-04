Фото: Олег Яровиков В Башкирии стартовало предварительное голосование по довыборам в Госсобрание республики Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане дан старт предварительному голосованию по выбору кандидатуры для последующего выдвижения от «Единой России» в депутаты Госсобрания на дополнительных выборах по Металлургическому одномандатному избирательному округ №35. Напомним, депутатский мандат в региональный парламент освободился после того, как депутат Иван Лавренов досрочно сложил полномочия 28 мая. Он сдал депутатский мандат из-за нового назначения на должность заместителя главы администрации Белорецкого района. Теперь жителям данного района предстоит избрать нового депутата.

Прием заявлений на участие в предварительном голосовании проходит с 3 по 17 июня. С формой заявки и перечнем документов можно ознакомиться на сайте партия «Единая Россия». Документы принимаются по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17, каб.315.

Дополнительные выборы в Госсобрание республики пройдут 13 сентября. Кроме того, в этот день пройдут выборы в органы местного самоуправления. Всего состоятся 112 основных избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов в 7 городских округах, 54 муниципальных районах, 10 городских поселениях и 41 сельском поселении. В общей сложности будут замещаться более 1690 депутатских мандатов. В период с 25 по 31 мая «Единая Россия» провела предварительное голосование и определила порядка 1700 кандидатов, которые примут участие в осенних выборах.