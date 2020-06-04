Закон о поддержке садоводов Башкирии примут до конца июня

Парламент Башкортостана планирует до конца июня принять окончательное решение по законопроекту «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в РБ», предусматривающего комплекс мер поддержки садоводов со стороны государства.

На майском заседании Госсобрания документ был одобрен в первом чтении.

«Тема очень актуальная, затрагивающая в той или иной степени интересы миллионов жителей республики, – заявил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – В Башкортостане более 500 тысяч семей садоводов, или почти 40 процентов от всего населения. Поэтому затягивать с решением считаю некорректным. Тем более что актуальнее было бы принять соответствующий закон в июне, в начале садового сезона, а не в конце лета».

Республиканский законопроект предусматривает такие формы поддержки садоводства и огородничества со стороны органов исполнительной власти, как организация снабжения садовых товариществ тепловой, электрической энергией, водой, газом, топливом, обеспечение водоотведения, финансирование кадастровых работ, обслуживание автомобильных дорог, электрических, водопроводных сетей.

«Полноценных комплексных мер поддержки садоводов, к сожалению, до сих пор не было. В большинстве случаев это были решения точечного характера, – сказал Константин Толкачев. – Мы долго работали в данном направлении, анализировали нормативно-правовую базу других регионов, проводили консультации с органами исполнительной власти, Ассоциацией садоводов республики. Итогом такой работы стал соответствующий законопроект».

В будущем предполагается принятие нескольких подзаконных актов, в том числе программы развития садоводства. Она будет включать конкретные меры финансовой господдержки. К примеру, компенсацию затрат на модернизацию и строительство объектов инфраструктуры внутри садовых товариществ, финансирование строительства дорог, сетей электро- и водоснабжения, обустройство контейнерных площадок.

«От сроков принятия подзаконных актов будет зависеть, насколько быстро садоводы в реальности получат поддержку, – отметил спикер парламента Башкортостана. – Для максимального ускорения этого процесса наша задача сейчас — как можно оперативнее подготовить законодательную базу».