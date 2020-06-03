Фото: соцсети Радий Хабиров: «В этом моду отремонтируем свыше 1000 километров дорог» Фото: соцсети

«Более 1000 километров автодорог в республике отремонтируем в этом году, работы ведутся более чем на 100 участках, — написал на своей странице в социальных сетях Глава Башкортостана Радий Хабиров.- Некоторые объекты сдадим явно с опережением сроков. Благо, погода позволяет. На автомобильной дороге по пути из Стерлитамака в Салават, по ул. Худайбердина в Стерлитамаке работы по ремонту полностью завершены, ведётся приёмка. На дороге Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка в ближайшее время приступят к укладке покрытия. Активно приводим в порядок дороги в Абзелиловском, Аскинском, Илишевском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Стерлибашевском, Татышлинском, Федоровском, Шаранском районах».

По словам Радия Хабирова, в этом году планируется начать часть работ, предусмотренных на 2021 год (на участках дорог Стерлитамак – Красноусольский, Золотоношка – Тюрюшля –Стерлитамак – Стерлибашево – Фёдоровка, 8 марта – Алексеевка, Уптино – санаторий «Юматово», Стерлитамак – Раевский, Стерлитамак – Стерлибашево – Фёдоровка).