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В Уфе откроют почетное консульство Болгарии во главе с россиянином

ПОЛИТИКА
Фото: ТПП РБ

В Уфе откроют почетное консульство Болгарии во главе с россиянином Фото: ТПП РБ

﻿В столице Башкирии откроется почетное консульство Болгарии. Решение принято 3 июня на заседании правительства республики. Возглавит вновь созданное представительство россиянин Ярослав Шредер.

«У него богатый опыт работ на руководящих позициях в частном секторе, а в настоящее время он является генеральным директором предприятия «СП «Уфа», специализирующегося в области гражданского строительства. Его общественная деятельность связана с Болгарией: он активно сотрудничает и проводит культурные мероприятия с болгарским сообществом в Уфе, а с 2009 года является председателем региональной общественной организации «Дружба народов Башкирии и Болгарии», — сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров региона.

Почетное консульство Болгарии в Уфе будет заниматься развитием отношений с Россией, торгово-экономическим блоком двух стран и расширять сотрудничество в других областях.

ИА «Башинформ»
Теги: почетное консульство, Болгария, Башкирия
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