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«Главное чтобы голосование прошло понятно, прозрачно и безопасно» - Ольга Панчихина

ПОЛИТИКА

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России назначено на 1 июля. Этот день выпадает на среду и объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Соответствующий указ накануне подписал президент Владимир Путин.

«Если бы не вся эта ситуация с коронавирусом голосование по поправкам в конституцию было бы проведено, как и предполагалось, 22 апреля. Весь это период мы продолжали работать хоть и онлайн, постоянно информировали наш общественный совет и палаты о работе по общественным наблюдателям, по поправкам. Поэтому новую дату дня голосования мы ждали давно, — призналась председатель Общественной палаты РБ, исполнительный директор Общественного фонда развития города Уфа Ольга Панчихина. — Наконец указ подписан, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля».

Лидер общественной палаты также рассказала о ходе работы с общественными структурами по организации подготовки общественного наблюдения. Она также напомнила о том, что Общественная палата Башкортостана наделена полномочиями направлять наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Для нас это большая общественная нагрузка, но мы хотим чтобы день голосования прошел для всех понятно, прозрачно и безопасно», — добавила Ольга Панчихина.

Говоря о безопасности, она также добавила, что это одна из первостепенных задач, на федеральном уровне уже обсуждают обязательное обеспечение избирателей перчатками, масками, одноразовыми ручками.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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