Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.71 ↓

EUR 77.63 ↑

2 июня Вторник

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
02.06.20: выявлено с COVID-19 - 3409, выздоровели - 1192, скончались - 18. За сутки - 72 новых случая инфицирования
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Темой первого онлайн-совещания «Сельский час» стало развитие мясной отрасли республики

ПОЛИТИКА
Фото: автор

Темой первого онлайн-совещания «Сельский час» стало развитие мясной отрасли республики Фото: автор

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл первое онлайн-совещание в формате «Сельский час». В нём приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств, представители контрольных и надзорных органов, республиканские товаропроизводители. Они обсудили вопросы развития животноводства и переработки мясной продукции.

«Сегодня мы начинаем новую практику по совместному решению актуальных проблем агропромышленного комплекса, требующих проработанных и скоординированных действий, – отметил Радий Хабиров. – Этот формат мне понятен. Надеюсь, что наряду с другими тематическими совещаниями он также будет эффективен».

Как сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, в прошлом году в Башкортостане произвели 263 тысячи тонн мяса. Показатель занимает 10 место среди регионов России. Половина этого объёма – вклад личных подсобных хозяйств.

«Мы обеспечиваем потребности республики собственным производством на 88 процентов. Часть продукции завозят из соседних регионов, – добавил руководитель Минсельхоза РБ. – В то же время территория Башкортостана позволяет увеличить поголовье скота в 1,5 раза, до 3 млн голов».

Ильшат Фазрахманов отметил, что в течение ближайших трёх лет в регионе начнут работать крупные производства, которые строят в рамках инвестпроектов. Для стимулирования роста поголовья у населения необходимо решить ряд вопросов. В их числе развитие сети убойных цехов и системы утилизации отходов, прозрачное ценообразование и механизмы поставок местной продукции в торговые сети, на рынки и в социальные учреждения. По словам вице-премьера, важно выстроить полноценную цепочку взаимосвязей между населением, переработкой и конечными потребителями.

Глава Башкортостана поручил Правительству РБ проанализировать эти направления для обсуждения предложений на одном из следующих «Сельских часов».

«Из-за ряда организационных сложностей у наших жителей скупают мясо по низкой цене посредники из других регионов. Есть проблемы с убоем скота и выходом на рынки. Нашего участия требует также организация переработки и утилизации отходов, – подытожил Радий Хабиров. – Этими темами нужно предметно позаниматься. Республика готова помогать в этой части».

ИА «Башинформ»
Теги: производство мяса
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. «Я об
Индексация пенсий и досрочные выплаты – как государство и НПФ поддерживают пенсионеров
На днях Пенсионный фонд России объявил, что накопительная часть пенсии будет проиндексирована с 1 августа на 9,13%, в том числе негосударственными пенсио
В Уфе во время режима самоизоляции на 46% вырос спрос на диваны
Уфимцы во время режима самоизоляции чаще стали интересоваться покупкой диванов. В этот период спрос на этот вид мебели вырос на 46%, говорится в аналитич
Коронавирус в Башкирии: Заболели 3,2 тысячи человек; появился первый препарат от COVID-19
Пациентов с новой коронавирусной инфекцией будут лечить в суперсовременном госпитале, который открыли под Уфой. Борьба с COVID-19: что еще произошло з
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть