Фото: автор Темой первого онлайн-совещания «Сельский час» стало развитие мясной отрасли республики Фото: автор

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл первое онлайн-совещание в формате «Сельский час». В нём приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств, представители контрольных и надзорных органов, республиканские товаропроизводители. Они обсудили вопросы развития животноводства и переработки мясной продукции.

«Сегодня мы начинаем новую практику по совместному решению актуальных проблем агропромышленного комплекса, требующих проработанных и скоординированных действий, – отметил Радий Хабиров. – Этот формат мне понятен. Надеюсь, что наряду с другими тематическими совещаниями он также будет эффективен».

Как сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, в прошлом году в Башкортостане произвели 263 тысячи тонн мяса. Показатель занимает 10 место среди регионов России. Половина этого объёма – вклад личных подсобных хозяйств.

«Мы обеспечиваем потребности республики собственным производством на 88 процентов. Часть продукции завозят из соседних регионов, – добавил руководитель Минсельхоза РБ. – В то же время территория Башкортостана позволяет увеличить поголовье скота в 1,5 раза, до 3 млн голов».

Ильшат Фазрахманов отметил, что в течение ближайших трёх лет в регионе начнут работать крупные производства, которые строят в рамках инвестпроектов. Для стимулирования роста поголовья у населения необходимо решить ряд вопросов. В их числе развитие сети убойных цехов и системы утилизации отходов, прозрачное ценообразование и механизмы поставок местной продукции в торговые сети, на рынки и в социальные учреждения. По словам вице-премьера, важно выстроить полноценную цепочку взаимосвязей между населением, переработкой и конечными потребителями.

Глава Башкортостана поручил Правительству РБ проанализировать эти направления для обсуждения предложений на одном из следующих «Сельских часов».

«Из-за ряда организационных сложностей у наших жителей скупают мясо по низкой цене посредники из других регионов. Есть проблемы с убоем скота и выходом на рынки. Нашего участия требует также организация переработки и утилизации отходов, – подытожил Радий Хабиров. – Этими темами нужно предметно позаниматься. Республика готова помогать в этой части».