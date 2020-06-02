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В Уфе наградили активных участников строительства Клинического инфекционного центра

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Андрей Назаров вручил государственные награды тем, кто принимал активное участие в реализации проекта создания Республиканского клинического инфекционного центра. Его торжественное открытие состоялось в минувшую субботу.

«Приятно видеть в этом зале настоящих героев, построивших за 55 дней лучший медицинский объект в стране. Высокую оценку нашей общей работе дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время торжественного открытия инфекционного центра, – сказал Андрей Назаров. – Все мы разные, но сумели сплотиться, понимая, что без нового инфекционного центра нашим медикам будет очень непросто противостоять коронавирусу. Каждый строитель, управленцы в кабинетах, журналисты, ежедневно освещавшие новостройку, – все внесли свою лепту в общее дело».

Первый вице-премьер подчеркнул, что уникальный опыт, накопленный во время строительства госпиталя, будет использоваться при строительстве других медицинских и социальных объектов по всей республике.

ИА «Башинформ»
Теги: награждение, строительство
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