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Радий Хабиров привел удачный пример работы бизнеса в сфере благоустройства

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

«Не побоюсь даже такого сравнения — для меня как будто ребёнок ещё один родился, когда вижу появление нового предприятия, которого не было бы без наших усилий, — написал на своей странице в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. — "PROспект" в Благовещенске — современное производство по выпуску детских игровых площадок, воркаутов, малых архитектурных форм и десятков других вещей, которые делают жизнь городов и сел комфортнее. С момента подписания инвестсоглашения прошло 2,5 (!!!) месяца, а здесь уже работают более 80 человек. Наберут до 150. А после введения второй, более технологичной очереди — ещё плюс 100 человек. При этом их продукция точно будет востребована. Таким образом, деньги, которые мы выделяем из нашего бюджета на ремонт дворов, работают на республику дважды — в том числе при освоении этих средств».

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство
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