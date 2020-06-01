Радий Хабиров привел удачный пример работы бизнеса в сфере благоустройства

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

«Не побоюсь даже такого сравнения — для меня как будто ребёнок ещё один родился, когда вижу появление нового предприятия, которого не было бы без наших усилий, — написал на своей странице в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. — "PROспект" в Благовещенске — современное производство по выпуску детских игровых площадок, воркаутов, малых архитектурных форм и десятков других вещей, которые делают жизнь городов и сел комфортнее. С момента подписания инвестсоглашения прошло 2,5 (!!!) месяца, а здесь уже работают более 80 человек. Наберут до 150. А после введения второй, более технологичной очереди — ещё плюс 100 человек. При этом их продукция точно будет востребована. Таким образом, деньги, которые мы выделяем из нашего бюджета на ремонт дворов, работают на республику дважды — в том числе при освоении этих средств».