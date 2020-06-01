Фото: соцсети Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля, этот день будет выходным Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Такое решение было принято после встречи с членами рабочей группы по изменению Конституции.

«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», — объявил глава государства.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала правила проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК продумал, как сделать так, чтобы максимально сократить опасность заражения, в том числе за счет разведения потоков избирателей «как во времени, так и в пространстве». Памфилова отметила, что ЦИК учел опыт проведения выборов в период пандемии в других странах и совместно с Роспотребнадзором разработал жесткие правила проведения голосования в таких условиях. Соответствующие документы уже направлены по линиям обоих ведомств в регионы России.

День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, объявлен выходным.