Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: В медицине Башкирии есть всё передовое!
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: В медицине Башкирии есть всё передовое! Фото: Олег Яровиков
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: В медицине Башкирии всё есть!
В Башкирии – хорошая материально-техническая база здравоохранения, доступны все известные методы диагностики и лечения, сплочённое медицинское сообщество. Об этом 30 мая в ходе визита в Уфу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Хочу сказать несколько слов о системе здравоохранения в Башкирии. Мы видим, что здесь хорошая материально-техническая база, она расширяется и укрупняется. Все самые передовые технологии, которые используются в здравоохранении, здесь доступны, включая и исследования генома, и исследования с помощью всевозможных визуализаций всеми видами энергий (ультразвуковой, рентгеновской, магнитно-резонансной в том числе, радиофармпрепаратами), поэтому весь объем исследований здесь доступен. Здесь доступны самые современные методы лечения, и хирургические, и радиотерапевтические, и лучевые методы лечения. Здесь высокая профессиональная школа врачей-инфекционистов, химиотерапевтов, кардиологов, поэтому, на мой взгляд, Республика Башкортостан на фоне всей страны и в целом в мире находится на весьма достойном уровне. Чтобы еще хотелось пожелать, чтобы двигаться еще быстрее, — конечно же, консолидации всех сил медицинского сообщества. То испытание, которое сегодня нам выпало, позволяет нам быть более мудрыми в принятии решений, более тактичными по отношению друг к другу. Оно призывает к единению коллег, федеральных, региональных специалистов, насколько начали тесно взаимодействовать для того, чтобы достичь максимального результата для пациента. Это совершенно уникальная возможность для того, чтобы объединить усилия в совместной борьбе против заболевания. Думаю, что эта традиция сохранится: и телемосты, сегодня идет онлайн-конференция с врачами. Нужно в это погрузиться, чтобы почувствовать, насколько близко уважение коллеги к коллеге изменилось. Мне кажется, это уникальный случай для того, чтобы получить новые формы знания, новые формы общения», — сказал Мурашко по итогам визита в Башкирию.