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Михаил Мурашко поддержал инициативу создания Центра детской гематологии в Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Это одно из ведущих учреждений, которое оказывает медицинскую помощь юным пациентам.

В структуру РДКБ входят отделения хирургического и соматического профилей, амбулаторно-поликлиническая и диагностическая службы, а также круглосуточный стационар. В коллективе трудятся более 1 300 сотрудников, в том числе 341 врач. Больница оказывает высокотехнологическую медпомощь по 14 профилям, в частности, детской хирургии, травматологии и ортопедии, неонатологии и офтальмологии. В 2019 году такую помощь получили 1,4 тысячи детей.

Об основных направлениях деятельности учреждения рассказал главный врач Рустэм Ахметшин. Он отметил, что на современном этапе специалисты уделяют большое внимание формированию системы менеджмента качества и снижению детской смертности. В частности, благодаря новым программным продуктам в несколько раз сократилось время на принятие решения об использовании санитарной авиации для доставки пациентов в больницу. Консультации с муниципальными лечебными учреждениями проводятся в онлайн-режиме.

Глава Минздрава России и руководитель республики ознакомились с работой отделений больницы, а также обсудили вопросы укрепления её материально-технической базы, в том числе инициативу по строительству на базе РДКБ Республиканского центра детской онкологии и гематологии в рамках национального проекта «Здравоохранение». На выполнение проектных работ из регионального бюджета уже выделили 22 млн рублей. Министр здравоохранения России поддержал эту идею.

«Вопрос гематологической помощи, помощи детям с онкогематологичскими заболеваниями, безусловно, важен. Поэтому проект должен продвигаться, я вижу, что у него есть перспектива. Он в высокой стадии готовности для принятия решения», – отметил Михаил Мурашко.

ИА «Башинформ»
Теги: мурашко, хабиров, рдкб
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