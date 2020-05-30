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Проект создания детского онкогематологического центра в Уфе имеет перспективы: Мурашко

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Проект создания детского онкогематологического центра в Уфе имеет перспективы: Мурашко Фото: Олег Яровиков

В Башкирии планируется строительство нового детского онкогематологического центра на 100 коек. Проект его создания поддержал 30 мая в ходе рабочей поездки в регион министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В вопросе помощи детям с онкогематологическими заболеваниями, безусловно, продолжим продвигаться. В высокой стадии готовности для принятия решения, поэтому при рассмотрении комиссией, оценке ею всех факторов решение принимается коллегиально, с участием министерства экономики. Я вижу, что у этого проекта есть перспективы», — сказал Мурашко.

Напомним, что в Уфе планируется строительство детского онкоцентра на 92 койки и 10 коек дневного стационара на базе Республиканской детской клинической больницы. Проект готов он прошел экспертизу, пакет документов передан в Минздрав РФ для включения в ФАИП и Нацпроект «Здоровье» на 2021 год.

«Мы предполагали начать строительство уже в 2020 году за счет бюджета республики (софинансирование), — рассказал главврач РДКБ Рустем Ахметшин. — Сейчас у нас работает одно отделение детской онкогематологии — на всю республику всего 45 коек. Этого мало. Поэтому строительство детского онкоцентра нам очень нужно».

ИА «Башинформ»
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