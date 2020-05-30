Фото: glavarb.ru Финансирование лечения онкобольных не сократится ни на рубль — Минздрав России Фото: glavarb.ru

В Уфе министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров посетили Республиканский клинический онкологический диспансер. Они ознакомились с работой отделений онкоцентра, осмотрели высокотехнологичное оборудование, поступившее в рамках нацпроекта «Здравоохранение»: линейные ускорители расширенной комплектации, которые позволяют применять самые современные методики облучения, включая стереотаксическую радиохирургию и радиотерапию. Эти аппараты обеспечивают высочайшую скорость и точность лучевой терапии, высокую пропускную способность и существенно повышают качество оказания помощи онкобольным.

По словам главного радиолога республики, профессора Фагима Муфазалова, через онкологическую службу ежегодно проходят около 5 тысяч пациентов.

Михаил Мурашко и Радий Хабиров также ознакомились с ходом строительства нового корпуса онкодиспансера, который планируется ввести в эксплуатацию летом 2020 года. В новом девятиэтажном здании разместятся стационар на 240 коек, поликлиника на 450 посещений в смену, отделения лор-онкологии, гинекологии, урологии, маммологии, торакоабдоминальное отделение.

После осмотра онкодиспансера Михаил Мурашко и Радий Хабиров приняли участие в «Особенности лечения онкологических больных в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19». Она состоялась в онлайне в рамках Второго приволжского онкологического конгресса, который проходит в эти дни в Уфе.

Приветствуя участников, глава Минздрава России отметил, что в нынешних условиях борьбы с коронавирусом и его последствиями принято решение сохранить в прежних объемах финансирование мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Ни одного рубля не будет сокращено на здравоохранение, в том числе на лечение онкобольных, – отметил Михаил Мурашко. – В 2020 году в 2,5 раза увеличены закупки лекарств для лечения раковых заболеваний. Мы обязаны сделать для каждого жителя страны равный доступ к получению высококачественной медпомощи».

Глава Башкортостана рассказал, что в республике приняли программу по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях:

«Каждый врач, выявивший раковую предрасположенность пациента на ранних этапах, получает доплату в 5 тысяч рублей. Мы подсчитали, что это выходит намного дешевле, чем лечить тяжёлые и запущенные случаи, а главное, сохраняет нашим гражданам жизнь и здоровь»е.

Также в Башкортостане планируется построить Республиканский центр детской онкологии и гематологии и хоспис.