Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.75 ↓

EUR 78.54 ↓

30 мая Суббота

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
30.05.20: выявлено с COVID-19 - 3185, выздоровели - 1116, скончались - 18. За сутки - 80 новых случаев инфицирования
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Финансирование лечения онкобольных не сократится ни на рубль — Минздрав России

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

Финансирование лечения онкобольных не сократится ни на рубль — Минздрав России Фото: glavarb.ru

В Уфе министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров посетили Республиканский клинический онкологический диспансер. Они ознакомились с работой отделений онкоцентра, осмотрели высокотехнологичное оборудование, поступившее в рамках нацпроекта «Здравоохранение»: линейные ускорители расширенной комплектации, которые позволяют применять самые современные методики облучения, включая стереотаксическую радиохирургию и радиотерапию. Эти аппараты обеспечивают высочайшую скорость и точность лучевой терапии, высокую пропускную способность и существенно повышают качество оказания помощи онкобольным.

По словам главного радиолога республики, профессора Фагима Муфазалова, через онкологическую службу ежегодно проходят около 5 тысяч пациентов.

Михаил Мурашко и Радий Хабиров также ознакомились с ходом строительства нового корпуса онкодиспансера, который планируется ввести в эксплуатацию летом 2020 года. В новом девятиэтажном здании разместятся стационар на 240 коек, поликлиника на 450 посещений в смену, отделения лор-онкологии, гинекологии, урологии, маммологии, торакоабдоминальное отделение.

После осмотра онкодиспансера Михаил Мурашко и Радий Хабиров приняли участие в «Особенности лечения онкологических больных в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19». Она состоялась в онлайне в рамках Второго приволжского онкологического конгресса, который проходит в эти дни в Уфе.

Приветствуя участников, глава Минздрава России отметил, что в нынешних условиях борьбы с коронавирусом и его последствиями принято решение сохранить в прежних объемах финансирование мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Ни одного рубля не будет сокращено на здравоохранение, в том числе на лечение онкобольных, – отметил Михаил Мурашко. – В 2020 году в 2,5 раза увеличены закупки лекарств для лечения раковых заболеваний. Мы обязаны сделать для каждого жителя страны равный доступ к получению высококачественной медпомощи».

Глава Башкортостана рассказал, что в республике приняли программу по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях:

«Каждый врач, выявивший раковую предрасположенность пациента на ранних этапах, получает доплату в 5 тысяч рублей. Мы подсчитали, что это выходит намного дешевле, чем лечить тяжёлые и запущенные случаи, а главное, сохраняет нашим гражданам жизнь и здоровь»е.

Также в Башкортостане планируется построить Республиканский центр детской онкологии и гематологии и хоспис.

ИА «Башинформ»
Теги: мурашко, хабиров, онкодиспансер
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Жители Башкирии заметили на черемухе странные стручки вместо ягод
Жители Башкирии сообщают о необычном явлении - на черемухе после цветения вместо зеленых ягод образовались стручки, напоминающие по форме фасоль или горо
﻿ В Башкирии авантюрист изобразил самосожжение, выдвинув имущественные требования
В Нефтекамске мужчина демонстративно изобразил акт самосожжения перед зданием администрации. Инцидент произошёл 29 мая. Накануне он выдвинул местной влас
В Салаватском районе Башкирии целая семья попала в больницу из-за COVID-19
В Салаватском районе Башкирии число заболевших коронавирусом жителей достигло восьми человек. Издание «На земле Салавата» со ссылкой на слова официальног
В Караидельский район Башкирии в рамках нацпроекта «Культура» прибыл автоклуб
Накануне в Караидельский район республики поступил передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб). Как сообщает пресс-служба Министерства ку
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть