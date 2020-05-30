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Вы - уникальные люди, сделали великолепный проект за очень короткое время — Мурашко

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Уфе министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял участие в торжественном открытии нового клинико-диагностического инфекционного центра и высоко оценил архитектурные и технологические решения, использованные при его строительстве.

– То, что я сегодня увидел, на мой взгляд, это великолепное инженерное решение. Всё технологически, медицински увязано за столь короткий промежуток времени. Ещё раз повторю: это рекордные сроки. Поэтому такой формат должен реплицироваться. Нас впереди ждёт модернизация первичного звена здравоохранения. Это амбулаторно-поликлинические подразделения, которые должны быть приспособлены с учётом новых вызовов, в том числе для распределения потоков обращающихся в медицинские организации – взрослого и детского населения, температурящих. Думаю, что выработанные технологические решения могут применяться в последующем для модернизации первичного звена. Сроки, качество, эффективность – на мой взгляд, здесь всё присутствует. Поэтому я благодарю Радия Фаритовича и его коллег, строителей, медицинских работников. Всё сделано очень грамотно, – сказал министр. – Нужно отметить ещё один момент. Здесь есть кадровая составляющая, которая очень важна для реализации таких проектов. В содружестве с кафедрами медицинского университета всё сделано таким образом, чтобы персонал, заходящий сюда, для вопросов собственной безопасности прошёл подготовку, в том числе тренировку на манекенах. Мы знаем, что сталкиваясь с подобного рода заболеваниями, персонал должен обезопасить себя. В стране приняты обязательства по страхованию медицинских работников, но лучше всё сделать так, чтобы не доводить до экстренных ситуаций. Персонал должен чувствовать свою защищённость при работе с этой категорией пациентов. И здесь это есть.

ИА «Башинформ»
Теги: мурашко, инфекционный центр, открытие
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