Михаил Мурашко и Радий Хабиров открыли новый инфекционный центр под Уфой

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

30 мая в Уфимском районе состоялось торжественное открытие нового клинико-диагностического инфекционного центра. Он разместился на территории индустриального парка «Зубово» и предназначен для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В церемонии приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Новый госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч кв. м. Он включает в себя 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек.

Объект построили в рекордно короткие сроки – менее чем за два месяца. Строители и проектировщики опирались на самые современные технологии, которые, в частности, использовались в китайском Ухане и Москве. Большая часть материалов для строительства изготовлена силами производителей Башкортостана. Все коммуникации на объекте вывели выше перекрытий, чтобы обслуживать их, не контактируя с врачами и пациентами центра. Форма соцветия курая позволила сократить длину «чистых» коридоров фасадной части. Благодаря этому врачи и пациенты смогут быстрее проходить в необходимые помещения.

Комплекс оснащён самым современным оборудованием, которое позволит оказывать медицинскую помощь на высочайшем уровне. Первых пациентов госпиталь начнёт принимать с 1 июня.

Михаил Мурашко и Радий Хабиров осмотрели служебные помещения центра и палаты, отметив масштаб и качество проделанной строителями работы.

В завершение церемонии открытия Михаил Мурашко и Радий Хабиров вручили государственные награды медикам, строителям инфекционного центра и тем, кто принимал наиболее активное участие в его возведении.

Михаил Мурашко высоко оценил качество и сроки новой клиники: «Построена в рекордные сроки, очень функциональная, энергосберегающая, предусмотрено безопасноое обращение с медицинскими отходами и очистка стоков, безопасность персонала и пациентов. Впереди нас ждет модернизация первичного звена в связи с новыми требованиями, планируем применять способы организационных решений, разделения потоков пациентов, как в уфимском центре. Я благодарен Радию Фаритовичу и его коллегам», — сказал министр здравоохранения России.

«С самого начала эпидемии мы выполняли все указания Минздрава. Несмотря на неясность ситуации, приняли решение строиться, выделив большой коечный фонд, и поэтому смогли принять удар, не дали снести систему здравоохранения. После окончания эпидемии учреждение продолжит работать по инфекционному профилю, старая больница давно требует обновления – самому старому корпусу ГКБ №4 – 132 года», — прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.