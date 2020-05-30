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Открытие инфекционного центра в Уфе – это новая эра медицинской помощи – Михаил Мурашко

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

Открытие инфекционного центра в Уфе – это новая эра медицинской помощи – Михаил Мурашко Фото: glavarb.ru

30 мая в Уфу с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В аэропорту его встретил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

В столице республики министр планирует ознакомиться с передовым опытом строительства медицинских учреждений и успешной организацией работы по борьбе с коронавирусом.

– Сегодня мы хотим открыть новый инфекционный центр, где использованы новые подходы к оказанию помощи пациентам с поражением легочной ткани, и начать новую эру медицинской помощи по современным стандартам, – сказал Михаил Мурашко.

Вместе с главой Минздрава в Уфу также прибыла председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.

ИА «Башинформ»
Теги: мурашко, визит, инфекционный центр
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