В Башкирии введут «тихий час» с 13 до 15 часов

На очередном пленарном заседании депутаты Госсобрания Башкортостана приняли в первом чтении законопроект, который предполагает введение в республике так называемого «тихого часа» с 13 до 15 часов. А именно, будут установлены штрафы за проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах и общежитиях в это время.

Проект закона направлен на охрану тишины и покоя жителей региона.

По предварительным данным, окончательное решение по законопроекту будет принято через месяц.

Как сообщалось ранее, размеры штрафов за нарушение покоя в период «тихого часа» составят для граждан от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.