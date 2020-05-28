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В Госдуме решили поддержать внутренний туризм

ПОЛИТИКА
Фото: автор

В Госдуме решили поддержать внутренний туризм Фото: автор

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Минэкономразвития страны разработать меры по поддержке внутреннего туризма, в том числе в целях предотвращения второй волны пандемии коронавируса.

«Надо посмотреть, как ее поддержать, чтобы наши туристы, желающие отдохнуть за рубежом, все-таки соизмерили риски и остались здесь: поехали в Крым, Краснодарский край, на Волге хороший отдых. Давайте продумаем это все и предложим отрасли и гражданам», — отметил спикер нижней палаты российского парламента. Он также напомнил слова президента России о том, что на сегодняшний день заболевших стало меньше и страна готовится к выходу из режима самоизоляции, «но, возможно, осенью будет вторая волна».

«Она может как раз к нам прийти из Европы, с Запада вместе с отдохнувшими, загоревшими, но заболевшими нашими гражданами», — предупредил Вячеслав Володин.
По словам депутата Госдумы Рамзиля Ишсарина, сегодня россиянам важно прислушаться к мнению властей.
«Подумайте несколько раз, прежде чем планировать свой предстоящий отпуск этим летом. Я понимаю, что многие устали сидеть дома, хотят смены обстановки, но отдохнуть можно и на родине. В России столько прекрасных мест, в которых многие не бывали. Взять нашу республику. У нас есть большая сеть замечательных санаториев, где можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье. А сколько озер, рек и гор! Природа республики сама располагает к тому, чтобы наслаждаться ее красотой и получать максимум положительных эмоций. Конечно, нам еще нужно развивать сервис, создавать условия для туристов, вкладываться в инфраструктуру, хотя многое в Башкортостане уже сделано в этом направлении», — отметил парламентарий.
Рамзил Ишсарин считает, что сегодня важно поддержать туристическую отрасль, где работают тысячи людей.
«Мне часто приходится ездить по республике и общаться с земляками, которые сегодня развивают ту или иную сферу туризма. Они горят своим делом, постоянно совершенствуют свой бизнес, очень гостеприимны и креативны. Надеюсь, правительство страны поддержит отрасль, которая сегодня уже испытывает проблемы из-за пандемии, и Минэкономразвития в краткие сроки разработает необходимые меры», — прокомментировал агентству «Башинформ» Рамзил Ишсарин.

Азат Гиззатуллин
Теги: Госдума, Рамзил Ишсарин, внутренний туризм
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