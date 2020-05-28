Фото: ИА «Башинформ» Депутата Госсобрания Башкирии подозревают в уловках и «перетягивании одеяла» - СМИ Фото: ИА «Башинформ»

Депутата Госсобрания Башкирии Ильгама Галина подозревают в многочисленных уловках и «перетягивании одеяла» в решении вопросов, которыми он по факту не занимался. Информация об этом появилась в ряде СМИ.

Сообщается, что депутат «имитирует бурную деятельность и не забывает каждый раз натягивать маску скорби и глубокого недовольства своими коллегами и властями в целом».

Так, ссылаясь на кадастровую выписку, отмечается, что ему чужды проблемы ветхого жилья своих избирателей, ведь только в Нефтекамске у народного избранника якобы в собственности пять квартир, несколько производственных помещений общей площадью 2426 квадратных метров, здание на 41 квадратный метр, который числится в кадастре как нежилое, и небольшой земельный участок. Также Галин имел в собственности несколько строений и земельных участков в Агидели, квартиры в Уфе и Сочи.

«Согласно официальным данным, в 2018 году чиновник заработал чуть больше 2,5 миллиона рублей, то есть примерно по 200 тысяч рублей в месяц. А у его супруги в графе доходы стоит прочерк, — пишут СМИ. — Даже если учесть доходы прошлых лет и активную предпринимательскую деятельность в прошлом, терзают смутные сомнения, что все это благосостояние нажито честным трудом».

Кроме того, есть сведения, что депутат в разные годы занимал высокие должности: был предпринимателем, генеральным директором и учредителем нескольких фирм, таких как «Башнефтегазстрой», «РЭО» «Уралагро». Его фамилия фигурировала в судах Нефтекамска и Краснокамского района из-за кредитных долгов. Отмечается, что разные суммы до сих пор остаются непогашенными, а на сайте судебных приставов можно найти незаконные исполнительные производства на депутата на общую сумму почти 65 миллионов рублей. На его супруге имеется долг перед банком на 200 млн рублей.

Также сообщается, что народный избранник «умело форсирует в свою пользу уже давно решенные и без его участия вопросы», например, проблему чистой воды для жителей села Гафурово или открытие площадки для выгула собак в Нефтекамске.

«Просто надо появиться в нужное время в нужном месте. Если копнуть глубже и дальше, таких историй и примеров можно привести не один десяток», — говорится в материалах СМИ.