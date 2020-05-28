Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии из-за коронавируса изменят Кодекс о выборах Фото: ИА «Башинформ»

На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии рассмотрят законопроект с изменениями в Кодекс о выборах. Новый документ разработали во время пандемии новой коронавирусной инфекции. В случае действия на территории республики режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации выборы можно будет перенести.

«Поскольку проведение выборов в условиях пандемии несет угрозу для здоровья граждан, должна быть возможность отложить подобное мероприятие. Мы не знаем, как долго продлится ситуация с коронавирусом. Кроме того, не исключено повторение подобных происшествий. Необходимо быть готовыми ко всему. В этом году в республике запланированы выборы в представительные органы местного самоуправления, дополнительные выборы в Государственное Собрание», — объяснил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

В случае переноса дня выборов действующие депутаты продолжат выполнять свои функции до избрания нового состава.