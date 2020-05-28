Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.06 ↓

EUR 77.90 ↓

28 мая Четверг

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
27.05.20: выявлено с COVID-19 - 2942, выздоровели - 948, скончались - 18. За сутки - 91 новый случай
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии из-за коронавируса изменят Кодекс о выборах

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии из-за коронавируса изменят Кодекс о выборах Фото: ИА «Башинформ»

На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии рассмотрят законопроект с изменениями в Кодекс о выборах. Новый документ разработали во время пандемии новой коронавирусной инфекции. В случае действия на территории республики режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации выборы можно будет перенести.

«Поскольку проведение выборов в условиях пандемии несет угрозу для здоровья граждан, должна быть возможность отложить подобное мероприятие. Мы не знаем, как долго продлится ситуация с коронавирусом. Кроме того, не исключено повторение подобных происшествий. Необходимо быть готовыми ко всему. В этом году в республике запланированы выборы в представительные органы местного самоуправления, дополнительные выборы в Государственное Собрание», — объяснил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

В случае переноса дня выборов действующие депутаты продолжат выполнять свои функции до избрания нового состава.

ИА «Башинформ»
Теги: выборы, кодекс, Госсобрание
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе на УМПО подозревают вспышку коронавируса
На УМПО («Уфимское моторостроительное производственное объединение») подозревают вспышку новой коронавирусной инфекции. Инфекцию выявили у семерых сотруд
Глава Кушнаренковского района Башкирии предложил желающим заработать 100 тысяч рублей
Глава администрации Кушнаренковского района Башкирии Руслан Гизатуллин на своей странице в «Фейсбуке» предложил желающим работу с достатком под 100 тысяч
Суд Салавата вынес приговор 17-летней девушке за убийство сестры
Суд башкирского Салавата приговорил к одному году ограничения свободы 17-летнюю девушку, утопившую семилетнюю сестру в тазе с водой. Дело со статьи «Уби
В Башкирии вооруженный мужчина не позволил незнакомцам вытащить из озера рыболовную сеть
В Абзелиловском районе Башкирии между местными жителями и арендатором пруда произошел конфликт. По одной из версий, молодые люди пришли к водоему искупат
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть