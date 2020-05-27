Радий Хабиров принял участие в совещании Владимира Путина о ситуации на рынке труда
27 мая президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о ситуации на рынке труда в условиях распространения коронавирусной инфекции. В нём принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров. Совещание транслировал телеканал «Россия-24».
Владимир Путин отметил, что эпидемия короновируса и связанные с ней ограничения негативно сказались на экономике всех стран мира.
«Упал спрос, снизилась деловая активность, заморожены многие кооперационные связи и инвестиционные планы. Это и на наших отраслях экономики, на наших предприятиях сказывается самым серьезным образом: вы знаете, часто и комплектующие не идут от наших партнеров. Конечно, всё это неблагоприятно отразилось на рынке труда, причем на всем мире, мы и на «двадцатке» об этом говорили. Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России тоже растёт – собственно говоря, здесь нет ничего для нас неожиданного – и сейчас это количество порядка одного миллиона 900 тысяч человек. Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах Российской Федерации: внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным, хочу это подчеркнуть, максимальным на всех уровнях власти», — сказал президент России.
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