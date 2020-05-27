Фото: БРО ВПП «Единая Россия» В Башкирии ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны раздадут мобильные телефоны Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

В Башкортостане ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны бесплатно получат мобильные телефоны. Акция проходит в рамках совместного проекта партии «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В настоящее время в республике проживают порядка тысячи ветеранов-фронтовиков. Каждый из них получит гаджет для личного пользования и безлимитный льготный тариф мобильной связи.

Как рассказал руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров, в память мобильных устройств заранее будут внесены номера телефонов социальных служб, волонтеров, медучреждений, что особенно актуально в условиях пандемии. Кроме того, все аппараты имеют кнопку «SOS» и большие клавиши набора.

Телефоны с сим-картами планируется передать ветеранам с 22 по 24 июня текущего года. Раздачей устройств в районах и городах республики займутся мобильные бригады из числа соцработников, депутатов и волонтеров.