Радий Хабиров поделился деталями проекта строящегося музейного комплекса «Шульган-Таш»

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях поделился некоторыми деталями проекта строящегося музейного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе.

По его словам, контуры здания музея полностью повторят рельеф Уральских гор, расположенных вокруг музейного комплекса. А вход в музей будет напоминать вход в саму пещеру Шульган-Таш.

Руководитель региона также обратил внимание, что архитекторы проекта продумали все до мелочей. Амфитеатр вписали в северную часть здания, и он сможет вместить при необходимости до 500 зрителей. Там можно будет проводить научные симпозиумы, показывать фильмы, читать лекции.

«Мы делаем все возможное, чтобы сохранить первозданную красоту этой местности, все работы проводятся максимально корректно. Да, безусловно, в музейном комплексе «Шульган-Таш» отдельные залы будут предусмотрены для современных экспозиций, посвященных самой пещере, ее уникальным экспонатам», — отметил Радий Хабиров и добавил, что музейный комплекс предполагается сдать уже в конце этого года.